سبع مواجهات للمجموعة الاولى في منافسات التأهل للدوري الممتاز

شفق نيوز/ جرت سبع مواجهات لكرة القدم، يوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة لدوري الدرجة الاولى المؤهل للدوري الممتاز للمجموعة الاولى.

واسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي نوروز على ضيفه فريق نادي العام 3-1، وبنفس النتيجة انتهت مباراة فريق نادي غاز الجنوب وضيفه فريق نادي برايتي 3-1.

كما فاز فريق نادي الدفاع المدني على ضيفه فريق نادي الشرقاط 1-0، وكذلك فاز فريق نادي سوق الشيوخ على مضيفه فريق نادي الحسين 1-0.

فيما حسم التعادل الايجابي ثلاث مباريات، حيث تعادل فريقا نادي كربلاء وضيفه عفك 1-1، وبنفس النتيجة تعادل فريقا الجيش وضيفه الكوفة، وتكرر الحال في مباراة فريق نادي غاز الشمال وضيفه فريق نادي الجنسية.

ويتصدر فريق نادي الصناعة ترتيب فرق المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما يتصدر فريق نادي عفك ترتيب المجموعة الاولى برصيد 18 نقطة.