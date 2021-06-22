سبع مواجهات في دوري كرة الصالات الممتاز ومباراة نفط الوسط تحصيل حاصل

شفق نيوز/ كشفت لجنة خماسي الصالات، يوم الثلاثاء، عن مباريات الجولة 30 لدوري كرة الصالات الممتاز، بإقامة سبع مواجهات يوم الجمعة المقبل.

وقال صبحي رحيم رئيس اللجنة لوكالة شفق نيوز؛ ان اللجنة أعلنت عن اقامة سبع مواجهات بمنافسات كرة الصالات الممتاز الجمعة المقبل ومباراة واحدة في اليوم التالي مع ضمان فريق نفط الوسط تتويجه باللقب.

وبين رحيم؛ أن المباريات السبع؛ تجمع مصافي الوسط مع الشرقية في قاعة نادي الشباب ببغداد في الساعة الثالثة ظهرا تليها في نفس القاعة وعند الخامسة عصرا مباراة القوة الجوية مع الجنسية، ويضيف نفط الوسط في الساعة الرابعة عصرا في قاعة التضامن فريق نادي الجيش، كما يضيف نادي بلدية الناصرية فريق امانة بغداد في قاعة النشاط الرياضي في الرابعة عصرا، ونادي اوروك يضيف شهربان في الساعة الرابعة عصرا بقاعة رعاية الموهبة الرياضية، ومصافي الجنوب يضيف غاز الجنوب في الساعة الثالثة ظهرا في قاعة نفط البصرة، ونفط البصرة يضيف غاز الشمال في الساعة الخامسة عصرا في قاعة نفط البصرة.

وأضاف رحيم؛ أن مباراة واحدة تقام في اليوم التالي يوم السبت الموافق السادس والعشرين من الشهر الحالي يجمع ناديي الجنوب والشرطة في الساعة الرابعة في قاعة نفط البصرة.

وكان فريق نفط الوسط لكرة الصالات ضمن تتويجه بلقب بطولة الدوري الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ للمرة الثامنة في تاريخه، قبل اختتام البطولة بثلاث جولات بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه فريق الشرطة.