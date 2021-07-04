سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سبع مواجهات في ختام منافسات الدوري المؤهل للممتاز.. تعرف على النتائج

Category: ريـاضة

Date: 2021-07-04T17:55:27+0000
سبع مواجهات في ختام منافسات الدوري المؤهل للممتاز.. تعرف على النتائج

شفق نيوز / جرت يوم الأحد، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والأخيرة من دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز للمجموعة الثانية التي ضمن فريق الصناعة فيها التأهل لمصاف فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل قبل دور من الانتهاء.

وأسفرت النتائج عن تعادل فريقا دهوك مع ضيفه ديالى 2-2، واعتبر فريق البحري فائزا بنتيجة ٣-٠ على ضيفه البيشمركة لعدم حضور الأخير.

كما فاز فريق نادي الرمادي على ضيفه نادي بابل 1-0، وفاز فريق أكد على ضيفه فريق الناصرية 2-0، بينما فاز فريق المرور على مضيفه صليخ 1-0.

في حين حقق نادي الصناعة فوزا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-1، كما فاز فريق ميسان على مضيفه سامراء 3-2.

related

نتائج الجولة الأولى مجموعة بغداد لدوري الدرجة الأولى

Date: 2020-11-20 17:24:55
نتائج الجولة الأولى مجموعة بغداد لدوري الدرجة الأولى

دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

Date: 2021-05-28 18:52:53
دوري الدرجة الأولى: ثلاث مباريات تنتهي بالفوز والتعادل يهيمن على مباراتين

الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

Date: 2020-12-17 19:45:42
الوحدة يقفز للمركز الثالث بعد تغلبه على الصديقية

دوري الدرجة الاولى العراقي.. خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات

Date: 2021-05-29 16:54:32
دوري الدرجة الاولى العراقي.. خمسة انتصارات وثلاثة تعادلات

بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

Date: 2021-04-06 13:31:14
بمشاركة 28 فريقا.. الأول من أيار المقبل موعدا لانطلاق دوري الدرجة الأولى

تعرف على نتائج 6 مواجهات في دوري الكرة المؤهل للممتاز

Date: 2021-06-02 16:50:11
تعرف على نتائج 6 مواجهات في دوري الكرة المؤهل للممتاز

الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

Date: 2021-04-24 15:44:15
الدرجة الأولى.. التطبيعية تجري قرعة الاندية المتأهلة وتحدد موعد "المباراة الفاصلة"

الصناعة وعفك يتصدران.. هذه نتائج 7 مواجهات لدوري التأهيل

Date: 2021-06-03 18:00:29
الصناعة وعفك يتصدران.. هذه نتائج 7 مواجهات لدوري التأهيل