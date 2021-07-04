سبع مواجهات في ختام منافسات الدوري المؤهل للممتاز.. تعرف على النتائج

شفق نيوز / جرت يوم الأحد، سبع مواجهات ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر والأخيرة من دوري الدرجة الأولى المؤهل للممتاز للمجموعة الثانية التي ضمن فريق الصناعة فيها التأهل لمصاف فرق الدوري الممتاز للموسم المقبل قبل دور من الانتهاء.

وأسفرت النتائج عن تعادل فريقا دهوك مع ضيفه ديالى 2-2، واعتبر فريق البحري فائزا بنتيجة ٣-٠ على ضيفه البيشمركة لعدم حضور الأخير.

كما فاز فريق نادي الرمادي على ضيفه نادي بابل 1-0، وفاز فريق أكد على ضيفه فريق الناصرية 2-0، بينما فاز فريق المرور على مضيفه صليخ 1-0.

في حين حقق نادي الصناعة فوزا على مضيفه الاتفاق بنتيجة 3-1، كما فاز فريق ميسان على مضيفه سامراء 3-2.