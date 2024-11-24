غداً .. سبع مواجهات بانطلاق الجولة السادسة للدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ اعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد العراقي، عن مباريات الجولة السادسة من المرحلة الاولى لمنافسات الدوري الممتاز لكرة القدم التي تنطلق يوم غد الاثنين.

وتقام يوم غد الاثنين سبع مباريات، ويواجه فريق الصناعات الكهربائية ضيفه فريق الصناعة ، بينما يلاقي فريق الفهد ضيفه فريق الكاظمية ، ويستضيف فريق ميسان فريق البيشمركة ، في حين يلاقي فريق الاتصالات ضيفه فريق أمانة بغداد، ‏ويواجه نفط الوسط ضيفيه فريق الجولان، بينما سيكون فريق الحسين في ضيافة فريق المصافي ، ويلاقي مصافي الجنوب ضيفيه فريق الغراف.

وتتواصل منافسات الجولة السادسة بعد غدٍ الثلاثاء باقامة ثلاث مواجهات ، ويواجه فريق عفك ضيفه فريق الناصرية ، بينما يستضيف فريق الرمادي فريق الموصل ، وأخيرا يحل فريق غاز الشمال ضيفاً على فريق البحري .