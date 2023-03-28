سبعة فرق تحقق العلامة الكاملة في دوري كرة الصالات الممتاز ومصافي الوسط أولاً

شفق نيوز / جرت، اليوم الثلاثاء، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة للدوري الممتاز لكرة الصالات، فيما تصدر مصافي الوسط جدول الترتيب بنهاية هذه الجولة.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الشرطة على فريق نادي بلدية البصرة بنتيجة 2-1، وفوز فريق نادي الجيش على فريق نادي الحشد الشعبي بنتيجة 3-2، وفوز فريق نادي غاز الجنوب على فريق نادي الشرقية بنتيجة 3-2.

كما فاز فريق نادي آليات الشرطة على فريق نادي المرور بنتيجة 8-5، وفوز فريق نادي أمانة بغداد على فريق نادي الشباب البصري بنتيجة 6-1، وفوز فريق مصافي الوسط على فريق نادي نفط الوسط بنتيجة 5-4، وفوز فريق نادي نفط البصرة على فريق نادي الظفر بنتيجة 7-3.

وبعد انتهاء الجولة 19 تصدر مصافي الوسط الترتيب برصيد 41 نقطة، ونفط البصرة ثانياً برصيد 40 نقطة، ثم الشرطة ثالثاً برصيد 40 نقطة "بفارق الاهداف" ونفط الوسط بطل الدوري الموسم الماضي برصيد 39 نقطة.