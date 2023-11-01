سبع دول تشارك في أول بطولة قارية للتنس يقيمها العراق.. صور

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي للتنس، يوم الأربعاء، عن مشاركة سبعة منتخبات في بطولة آسيا تحت 14 عاماً "بنين" المقررة انطلاقها الشهر الحالي .

وقال رئيس الاتحاد العراقي للتنس سيف العگيلي لشفق نيوز ان الاتحاد الاسيوي اعلن مشاركة سبعة منتخبات في بطولة آسيا المقررة هذا الشهر وهي، العراق والاردن واليمن وايران والهند وهونغ كونغ وماليزيا .

واضاف، ان البطولة الاولى ستقام لفئة تحت 14 عاماً "بنين" (زوجي - فردي) للفترة من 6 - 11 من الشهر الحالي ، بينما منافسات البطولة الثانية ستقام للفترة من 12 -18 من الشهر الحالي .

واشار العگيلي، الى ان العراق سيحتضن البطولة الآسيوية لأول مرة في تاريخ اللعبة على ملاعب بغداد للتنس بمجمع ملعب الشعب الدولي في السادس من شهر تشرين الحالي .

واوضح ان الاتحاد اكمل الاجراءات التنظيمية بالتنسيق مع الاتحاد الاسيوي وان ملاعب التنس جاهزة لاحتضان منتخبات آسيا في الاستحقاق المقبل .

وأكد أن نجاح التنظيم وخروجه بالشكل المثالي سيعزز حظوظنا لاستضافة بطولات أكبر ويزيد من رصيده لدى الاتحاد الآسيوي لمنحنا اقامة بطولات كبرى للتنس سيما وأننا قادرون على تنظيم أي بطولة مهما كان حجمها لإمتلاكنا كل مقومات النجاح.