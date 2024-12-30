سبعة انتصارات و3 تعادلات في الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت يوم الاثنين، عشر مباريات ضمن منافسات الجولة 10 لمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وفاز فريق ميسان على مضيفه الفهد بنتيجة 1-0، وفاز أمانة بغداد على ضيفه الغراف بنتيجة 1-0، كما فاز الرمادي على ضيفه الاتصالات بنتيجة 2-1، وفاز الناصرية على مضيفه البيشمركة بنتيجة 2-0.

هذا وتعادل فريق الموصل مع ضيفه الحسين ايجابياً بنتيجة 1-1، كما تعادل غاز الشمال مع ضيفه عفك إيجابيا بنتيجة 1-1، في حين تعادل الصناعات الكهربائية مع ضيفه نفط الوسط بنتيجة 2-2.

إلى ذلك، تمكن فريق الجولان من الفوز على ضيفه المصافي بنتيجة 1-0، بينما فاز الكاظمية على مصافي الجنوب بنتيجة 3-1، في حين فاز البحري على مضيفه الصناعة بنتيجة 1-0.