سبع انتصارات في ختام مباريات المجموعة الأولى لدوري التأهيل

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، سبع مباريات في ختام منافسات الجولة 13 لدوري الكرة الممتاز للمجموعة الاولى.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن النتائج أسفرت عن فوز فريق نادي مصافي الجنوب على مضيفه فريق نادي العلم 3-1، وبنفس النتيجة فاز فريق نادي الدفاع المدني على ضيفه فريق نادي سوق الشيوخ 3-1.

وأضاف مراسلنا؛ أن فريق نادي غاز الشمال فاز على مضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 2-1، وفوز فريق نادي الجيش على ضيفه برايتي 3-1، وفوز عفك على مضيفه فريق نادي الشرقاط 3-2، وفوز فريق نادي نوروز على مضيفه فريق نادي الجنسية 1-0، وفوز فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق نادي الكوفة 1-0.

وتأهل فريق نوروز رسمياً عن المجموعة الاولى للدوري الممتاز رفقة الصناعة متصدر المجموعة الثانية اللذان سيشاركان في دوري الكرة الممتاز للموسم المقبل.