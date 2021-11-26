سبع انتصارات في بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ جرت، اليوم الجمعة، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات العراقية للشباب للمجموعتين الاولى والثانية.

وضمن منافسات المجموعة الاولى فاز فريق منتخب ديالى على منتخب البصرة بنتيجة 61-46 نقطة، وفاز منتخب صلاح الدين على منتخب واسط بنتيجة 50 -43 نقطة.

كما فاز منتخب ذي قار على منتخب الانبار بنتيجة 50-31 نقطة، وفاز منتخب النجف على منتخب كربلاء بنتيجة 76-41 نقطة.

وفي المجموعة الثانية فاز السليمانية على الديوانية بنتيجة 75-65 نقطة ، وفاز بابل على ميسان بنتيجة 91-26 نقطة ، وفاز منتخب بغداد على منتخب المثنى بنتيجة 91-17 نقطة.