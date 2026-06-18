سبعة محترفين لكل نادٍ.. اتحاد الكرة العراقي يحدد ضوابط تسجيل اللاعبين

شفق نيوز- بغداد

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الخميس، ضوابط وشروط تسجيل اللاعبين العراقيين و المحترفين الأجانب للموسم الكروي 2026-2027، في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات دوري نجوم العراق.

ووفقا لمراسل وكالة شفق نيوز، بإن الأندية يحق لها التعاقد مع سبعة لاعبين أجانب، بشرط عدم التعاقد مع حارس مرمى أجنبي، على أن يكون أربعة منهم من منتخبات أو دول مصنفة دون المركز الـ (90) في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وأوضح أن كل فريق سيكون مخولاً بإشراك خمسة لاعبين أجانب فقط داخل أرضية الملعب خلال مباريات دوري نجوم العراق، مضيفاً أن رسوم تسجيل اللاعب العراقي حُددت بـ250 ألف دينار، فيما تبلغ رسوم تسجيل اللاعب الأجنبي 500 ألف دينار، وفق التعليمات المعتمدة للموسم المقبل.

وأكد المراسل أن منافسات دوري نجوم العراق للموسم 2026-2027 ستنطلق خلال شهر آب/أغسطس المقبل، وتستمر حتى شهر أيار/مايو 2027، بمشاركة 20 نادياً تتنافس على لقب البطولة، مبيناً أن هذه الضوابط تأتي ضمن خطته التنظيمية للموسم الجديد، بهدف تعزيز مستوى المنافسة ورفع الجوانب الفنية والتنظيمية في البطولة.