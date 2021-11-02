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سبعة لاعبين من الاولمبي يمثلون المنتخب الوطني العراقي

Category: ريـاضة

Date: 2021-11-02T07:53:13+0000
سبعة لاعبين من الاولمبي يمثلون المنتخب الوطني العراقي

شفق نيوز/ كشف النائب الاول لرئيس اتحاد كرة القدم العراقي علي جبار، يوم الثلاثاء، أن سبعة من لاعبي المنتخب الاولمبي سيتم رفدهم للمنتخب الوطني الاول .

وقال جبار لوكالة شفق نيوز، "تمكنا من الحصول على هكذا منتخب واعد سيكون رافداً للمنتخب الوطني، لما يمتلكه من خامات جيدة من اللاعبين الواعدين الذين بالامكان الاعتماد عليهم مستقبلاً".

وبين أن "المنتخب الوطني بحاجة الى بعض اللاعبين في مراكز معينة، وبالتاكيد الجهاز الفني اقتنع بعدد من لاعبي الاولمبي وسيكون لهم مكانة ثابتة في المنتخب الاول"، موضحاً أن "سبعة لاعبين من الاولمبي سيمثلون المنتخب".

وأشار إلى أن "سبب استقرار لاعبي الاولمبي هو التدرج الصحيح من الشباب ثم الاولمبي".

وأوضح أن "الاتحاد يحرص لاعداد المنتخبات الوطنية وتهيئة كل سبل النجاح لها"، مبينا أن "الاتحاد عازم على تاسيس مستقبلي  بشكل جيد ودخول منتخباتنا في المنافسات بشكل حقيقي ومؤثر".

وأكد جبار أن "الاولمبي سيحظى بدعم كبير  للمشاركة في بطولات لها ثقلها والهدف الاكبر خطف بطاقات التأهل إلى أولمبياد باريس 2024".

وكان النائب الأول لرئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، علي جبار، وعضو الاتحاد، أحمد عودة، استقبلا وفد المنتخب الأولمبي في مطار  بغداد الدولي أثناء وصوله الاثنين الماضي قادماً من العاصمةِ البحرينية المنامة، بعد حجزه بطاقة التأهل الرسمية إلى نهائيات آسيا تحت 23 عاماً.

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