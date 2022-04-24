سبعة فرق عراقية تشارك في بطولة العالم للأندية بالكيك بوكسنغ

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ عن مشاركة سبعة فرق عراقية في بطولة العالم للأندية.

وقال احمد رحيم المنسق الاعلامي لاتحاد الكيك بوكسنغ لوكالة شفق نيوز؛ ان سبعة فرق عراقية ستشارك في بطولة العالم للاندية المقررة في الثاني عشر من شهر ايار المقبل وهي سامراء، الحدود، صلاح الدين، الحسنين، الكوفة، غاز الجنوب، الصحة.

واضاف ان الفرق السبعةً تستعد وبشكل مكثف ومنظم استعدادا للدخول في غمار منافسات بطولة العالم للأندية المزمع أقامتها في تركيا الشهر المقبل.

وبين أنديتنا ستخوض منافسات البطولة العالمية بمواجهة أقوى الأندية المشاركة من مختلف القارات وبلاعبي منتخباتها الوطنية.

ومضى قائلاً ان الاتحاد العراقي المركزي بالكيك بوكسنغ عمل على تهيئة كافة الامور التي تسهل من مشاركة انديتنا العراقية في هذا المحفل العالمي المقبل.

يشار الى ان اندية عراقية شاركت في بطولة العالم بنسختها السابقة التي أقيمت في روسيا.