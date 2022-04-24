سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

سبعة فرق عراقية تشارك في بطولة العالم للأندية بالكيك بوكسنغ

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-24T07:06:02+0000
سبعة فرق عراقية تشارك في بطولة العالم للأندية بالكيك بوكسنغ

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي للكيك بوكسنغ عن مشاركة سبعة فرق عراقية في بطولة العالم للأندية.

وقال احمد رحيم المنسق الاعلامي لاتحاد الكيك بوكسنغ لوكالة شفق نيوز؛ ان سبعة فرق عراقية ستشارك في بطولة العالم للاندية المقررة في الثاني عشر من شهر ايار المقبل وهي سامراء، الحدود، صلاح الدين، الحسنين، الكوفة، غاز الجنوب، الصحة.

واضاف ان الفرق السبعةً تستعد وبشكل مكثف ومنظم استعدادا  للدخول في غمار منافسات بطولة العالم للأندية المزمع أقامتها في تركيا الشهر المقبل.

وبين أنديتنا ستخوض منافسات البطولة العالمية بمواجهة أقوى الأندية المشاركة من مختلف القارات وبلاعبي منتخباتها الوطنية.

ومضى قائلاً ان الاتحاد العراقي المركزي بالكيك بوكسنغ عمل على تهيئة كافة الامور التي تسهل من مشاركة انديتنا العراقية في هذا المحفل العالمي المقبل.

يشار الى ان اندية عراقية شاركت في بطولة العالم بنسختها السابقة التي أقيمت في روسيا.

related

لاول مرة.. ذهبية تاريخية للعراق في بطولة العالم للجوجيتسو

Date: 2021-11-07 12:47:15
لاول مرة.. ذهبية تاريخية للعراق في بطولة العالم للجوجيتسو

أربعة أوسمة للعراق ببطولة العالم للكيوكوشنگاي

Date: 2021-11-21 16:53:06
أربعة أوسمة للعراق ببطولة العالم للكيوكوشنگاي

العراق رئيساً لاتحاد غرب آسيا للكيك بوكسنغ

Date: 2022-01-17 18:01:00
العراق رئيساً لاتحاد غرب آسيا للكيك بوكسنغ

ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

Date: 2021-08-28 15:12:11
ختام منافسات بطولة العالم بالقوة البدنية.. العراق يعزز مكانته العالمية في اللعبة

شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

Date: 2021-09-16 05:50:46
شباب العراق لتنس كرة القدم يغادر إلى رومانيا للمنافسة في بطولة العالم

العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

Date: 2021-10-11 19:41:20
العراق يحصد وسامين في بطولة العالم للشباب برفع الأثقال

لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو

Date: 2021-11-07 10:42:30
لاعبة عراقية تتأهل إلى المباراة النهائية لبطولة العالم بالجوجيتسو