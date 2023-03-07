سبعة اندية تتأهل لدور الـ16 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهلت سبعة فرق، اليوم الثلاثاء، الى الدور الـ16 لبطولة كأس العراق.

وأسفرت نتائج المباريات عن فوز فريق نادي الشرقاط على فريق نادي غاز الشمال 2-1، وبالنتيجة ذاتها انهى نادي نفط ميسان مباراته على فريق نادي نوروز.

واقصى فريق نادي المصافي فريق نادي النفط بعد تغلبه عليه بهدف دون رد جاء عن طريق ابا ذر عبد السادة، وهي النتيجة ذاتها التي انهى نادي نفط البصرة مباراته مع فريق نادي عفك 1-0، وفوز فريق نادي الزوراء على فريق نادي زاخو بنتيجة 1-0، سجله الهدف حسن عبد الكريم في الدقيقة 36.

كما فاز فريق نادي اربيل على فريق نادي السماوة بركلات الترجيح 6-5 .

وفاز فريق نادي امانة بغداد على فريق نادي النجف ليقصيه من البطولة بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ، وانتهى الوقت الأصلي 1-1.

وضمن المنافسات ذاتها يلاقي فريق نادي الشرطة فريق نادي مصافي الجنوب مساء اليوم عند الساعة السادسة والربع .

وكانت لجنة المسابقات في اتحاد الكرة قررت تأجيل لقاء القاسم ودهوك، ولقاء فريق كربلاء والصناعة.