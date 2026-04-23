سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات في الدوري الممتاز

شفق نيوز- بغداد

‏جرت اليوم 10 مباريات ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، شهدت سبعة انتصارات وثلاثة تعادلات.

وفاز فريق مصافي الجنوب على ضيفه البيشمركة بنتيجة 1-0، كما فاز فريق الناصرية على مضيفه ميسان بهدفين دون مقابل، في حين فاز فريق الحدود على مضيفة عفك بثلاثية نظيفة.

هذا وفاز فريق المصافي على ضيفه كربلاء بهدف دون مقابل، وحقق فريق الجولان فوزاً مهماً على البحري بهدفين مقابل هدف واحد ليتمسك بالصدارة.

إلى ذلك، فاز فريق الكاظمية على ضيفه غاز الجنوب بهدفين مقابل هدف، كما فاز فريق الاتصالات على ضيفه الفهد بهدف واحد دون مقابل.

‏في حين، تعادل فريق نفط الوسط مع ضيفه الرمادي سلبياً من دون أهداف، كما تعادل ‏ فريق الحشد الشعبي مع ضيفه نفط البصرة سلبياً من دون أهداف، وأخيرا تعادل فريق الجيش مع ضيفه الحسين ايجابيا بهدف واحد لكل منهما.