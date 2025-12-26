سبعة انتصارات وتعادل وحيد بدوري المحترفين العراقي للصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت يوم الجمعة، 8 مباريات ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وحقق فريق دجلة الجامعة، فوزاً صعبا على آليات الشرطة بنتيجة (1 - 0)، في حين انتهت مواجهة أمانة بغداد وديالى بالتعادل الايجابي بنتيجة (3 - 3).

فيما حقق فريق نفط البصرة فوزاً مستحقاً على بلدية البصرة بنتيجة (4 - 1)، أما فريق الجيش فقد حقق فوزاً صعباً على الشرقية بنتيجة (3 - 2).

وتمكن فريق نفط الوسط من تحقيق الفوز على الشباب البصري بنتيجة 3-0، فيما حقق فريق المصافي فوزاً كبيراً على غاز الجنوب بخماسية نظيفة.

أما فريق الشرطة فقد حقق فوزاً كبيراً على الكهرباء بنتيجة 11-4، وأخيراً حقق الدفاع الجوي فوزاً مستحقاً على فريق الجنوب بنتيجة 6-3.