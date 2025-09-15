سبعة انتصارات لشباب العراق ببطولة العالم للمواي تاي في أبو ظبي

شفق نيوز- أبو ظبي

حقق منتخب شباب العراق للمواي تاي، مساء اليوم الاثنين، سبعة انتصارات في منافسات اليوم الثالث ببطولة العالم للشباب الجارية حالياً في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، ما يعزز من حظوظهم في الوصول إلى منصات التتويج العالمية.

فقد افتتح اللاعب العراقي شهاب أحمد، الانتصارات بفوز مميز على خصمه البولندي ضمن منافسات وزن 32 كيلوغراماً للفئة العمرية 12-13 سنة، فيما نجح اللاعب محمد سلام المرشدي، في خطف انتصار صعب بفارق نقطة واحدة فقط على منافسه الإستوني في وزن 34 كيلوغراماً للفئة العمرية نفسها، كما حقق أبو الفضل عباس، انتصاراً مستحقاً على الإيراني أمان محمد، في وزن 38 كيلوغراماً للفئة العمرية 12-13 سنة.

أما اللاعب أحمد السوداني، فقد واصل مسلسل التألق بفوز مهم على خصمه الماليزي ضمن وزن 48 كيلوغراماً للفئة العمرية 16-17 سنة، كما تمكن اللاعب صلاح حسن، من التفوق على المغربي آدم حرير، في وزن 67 كيلوغراماً للفئة العمرية 16-17 سنة، بينما تألق اللاعب إبراهيم الجيجي، بفوز ثمين على البلجيكي ولد لطفي، ضمن منافسات وزن 54 كيلوغراماً للفئة العمرية 16-17 سنة.

واختتم اللاعب مصطفى المحمداوي، سلسلة الانتصارات العراقية بعدما حسم نزاله أمام منافسه الأسترالي بالضربة القاضية من الجولة الأولى، في واحد من أبرز انتصارات اليوم.

وتعزز هذه النتائج المميزة حظوظ لاعبي المنتخب العراقي للشباب، في البطولة للوصول وبلوغ منصات التتويج العالمي.