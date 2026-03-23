سبعة انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز- بغداد

جرت اليوم الاثنين، سبع مباريات ضمن منافسات الجولة 22 من منافسات دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات.

وأسفرت المباريات عن فوز صعب لفريق نفط البصرة على فريق دجلة الجامعة بنتيجة 3-2، فيما حقق فريق نفط الوسط فوزاً كبيراً على الكهرباء بنتيجة 9-1.

وفي المباريات الأخرى، تمكن فريق المصافي من الفوز على فريق آليات الشرطة بنتيجة 3-1، ‏فيما فاز فريق الجنوب على فريق الشرقية بنتيجة 4-2.

‏كما فاز فريق غاز الجنوب على فريق الشباب البصري بنتيجة 5-4، ‏وفاز فريق الشرطة على فريق بلدية البصرة بنتيجة 4-0، وأخيراً فاز فريق الجيش على فريق أمانة بغداد بنتيجة 6-3.