سبعة انتصارات في دوري المحترفين العراقي لكرة الصالات

شفق نيوز/ جرت، مساء اليوم الأربعاء، سبعة مباريات ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري المحترفين العراقي لكرة الصالات العراقي 2023-2024.

وأسفرت نتائج المواجهات عن فوز نادي نفط الوسط على نادي القوة الجوية بنتيجة 4-1، وفوز نادي امانة بغداد على نادي الشرقية بنتيجة 5-2، وفوز نادي نينوى على نادي الحشد الشعبي بنتيجة 5-4، وفوز نادي مصافي الوسط على نادي بلدية البصرة بنتيجة 3-1، وفوز نادي الشرطة على نادي غاز الجنوب بنتيجة 7-1، وفوز نادي الموارد المائية على نادي الدفاع الجوي بنتيجة 2-1، وفوز نادي نفط البصرة على نادي الشباب البصري بنتيجة 6-0 .