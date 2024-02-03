سبعة انتصارات في بطولة كأس العراق لكرة القدم

شفق نيوز/ جرت اليوم السبت، سبع مباريات ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة كأس العراق لكرة القدم، والتي حدد انطلاقها يومي السبت والأحد باقامة 10 مواجهات .

وفاز فريق الميناء على فريق نفط الوسط بنتيجة 3 – 1، كما فاز فريق الحدود على فريق الفهد بنتيجة 3 – 1.

وفاز فريق الكرخ على فريق الكوفة بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق زاخو على فريق عفك بنتيجة 2 – 0، وفاز فريق نوروز على فريق القاسم بنتيجة 2 – 1.كما فاز فريق النفط على فريق البيشمركة 1 – 0، واخيرا فاز فريق نفط ميسان على فريق دهوك بفرق ركلات الترجيح بنتيجة 8 – 7 دهوك .

وتتواصل منافسات الدور الثاني يوم غد الأحد بإجراء ثلاث مواجهات يستهلها فريقا كربلاء وضيفه مصافي الجنوب على ملعب الأول، وفي اللقاء الثاني يلاقي فريق امانة بغداد على ملعبه ضيفه فريق الكرمة، وعلى ملعب الميناء يضيف فريق نفط البصرة فريق النجف .

يذكر أن المباريات تقام بأسلوب خروج المغلوب وفي حال التعادل تذهب المباريات مباشرة لركلات الحظ الترجيحية.