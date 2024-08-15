سبعة أندية عراقية تتعاقد مع لاعبين محترفين ومحليين استعدادا للموسم المقبل

شفق نيوز/ أعلنت 7 أندية في دوري نجوم العراق، يوم الخميس، تعاقدها مع لاعبين محترفين ومحليين استعدادا للموسم المقبل.

ونجحت ادارة نادي الشرطة في التعاقد رسميا مع اللاعب الدولي الجزائري جمال الدين بلعمري لتمثيل صفوف الفريق في الاستحقاقات القادمة.

واعلن نادي الشرطة بطل الدوري والكاس للموسم السابق عن تعاقده ايضاً مع السوري محمود المواس، والسوري فهد اليوسف، والأردني محمد شرارة، و السنغالي إدريسا نيانغ، والكاميروني سالمون بانجا، ليُضاف إليهم الجزائري جمال الدين بلعمري ويختم تعاقدات المحترفين للموسم الجديد.

فيما أعلن نادي الطلبة عن محترفيه الست للموسم المقبل وهم الكاميروني نغويني دينس ، والنيجيري اكويستن اموتو ، والتونسي غيث معروفي ، واليمني حمزة الريمي ، والكاميروني رونالد اغوا ، والتنزاني سايمون مسوفا.

وأعلن نادي نوروز عن تعاقده مع مدافع المنتخب الوطني العراقي آلاي فاضل قادما من نادي غوتنبرغ .

ووقع المدافع نياز محمد لنادي اربيل قادماً من نادي الطلبة، كما وقع اربيل مع هداف منتخب الشباب هلكورد قيس لموسم واحد.

ووقع قلب الدفاع مهند حبيب على كشوفات نادي نفط ميسان قادماً من نادي البحري ، كما وقع الجناح النيجيري عثمان ساني كشوفاته مع نادي نفط ميسان قادماً من نادي دهوك.

وتعاقد نادي دهوك مع لاعب منتخب شباب العراق حسن عماد لموسم واحد .وجدد عنيد شعبان تعاقده مع نادي الكرمة لموسم آخر.