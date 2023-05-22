سبب يمنع مانشستر سيتي من وضع شارة دوري أبطال أوروبا على قميصه في حال فوزه باللقب

شفق نيوز / في حال تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، لن يكون بإمكان مانشستر سيتي، بطل الدوري الإنجليزي في الموسم الجاري والثالث على التوالي، وضع الشارة الشرفية الأوروبية على أكمام القميص.

وبلغ مانشستر سيتي المباراة النهائية للنسخة الحالية من دوري الأبطال 2022-2023، بعد انتصاره الكاسح والمستحق على ريال مدريد بنتيجة 4-صفر في إياب نصف النهائي، وفي النتيجة الإجمالية 5-1.

ومن المقرر أن يواجه "السيتزنس" نظيره إنتر ميلان في النهائي على ملعب أتاتورك الأولمبي في مدينة إسطنبول التركية، وذلك يوم السبت 10 حزيران / يونيو 2023.

وأوضح موقع sport bible البريطاني، أن شارة "الشرف" هذه لا تُمنح للفرق التي تُتوج بلقب دوري الأبطال لمرة واحدة.

ويؤكد أن هذه الفكرة أقرها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بدءاً من موسم 2000-2001، حيث تُمنح الشارة للفرق التي تتُوج بالألقاب لثلاث مرات متتالية، أو لخمس مرات متفرقة.

ويعني ذلك أنه يحق لريال مدريد (14)، ميلان (7)، بايرن ميونخ وليفربول (6)، برشلونة (5)، وأياكس أمستردام (4 ثلاث منها متتالية 1970-1971، 1971-1972، 1972-1973) وضع هذه الشارة في دوري الأبطال، وإشبيلية (6) فقط في الدوري الأوروبي.

وكان مانشستر سيتي قد كشف يوم الجمعة 19 مايو/أيار 2023 عبر موقعه الإلكتروني الرسمي وحسابه على موقع التواصل الاجتماعي، عن الزي الرسمي للموسم المقبل 2023-2024.

ويوضح "سبورت بيبل": "لا يتوجب على مشجعي مانشستر سيتي الشعور بالقلق إزاء حصولهم على الزي الجديد، سواء فاز فريقهم بالثلاثية التاريخية أم لا"، في إشارة إلى عدم وجود الشارة الأوروبية على القميص الجديد.

وبإمكان مانشستر سيتي إنهاء الموسم بطريقة مثالية، لم يسبقهم إليها أحد في إنجلترا سوى الجار اللدود مانشستر يونايتد.

وبعد ضمان الفوز بلقب الدوري الإنجليزي للموسم الحالي 2022-2023، أمام "السيتزنس" فرصة استثنائية للتتويج بالثلاثية التاريخية.

وحقق "السيتزنس" أول أضلاع المثلث بالفعل، أما ثانيها فيتوجب عليه الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت 3 يونيو/حزيران 2023، أما ثالثها وآخرها فسيكون بعدها بأسبوع، من خلال ضرورة الانتصار على إنتر ميلان في نهائي الأبطال يوم 10 من الشهر نفسه.