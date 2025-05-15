إسبانيول يمنع جماهير برشلونة من رفع رموز فريقها ويصنف المباراة "عالية الخطورة"

شفق نيوز/ أصدر نادي إسبانيول الإسباني، يوم الخميس، تحذيرات "صادمة" إلى الجماهير قبل مواجهة برشلونة، مساءً ضمن منافسات الدوري الإسباني، والتي تعتبر مباراة حاسمة للبلوغرانا، لأنه في حال فوزه فسينهي مشواره بالتتويج رسمياً بلقب الموسم 2024-2025.

ويواجه فريق برشلونة منافسه إسبانيول في الديربي الكتالوني، ضمن مباريات الجولة السادسة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني، وذلك على ملعب "كورنيلا"، معقل إسبانيول.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بـ82 نقطة، بعد انتصاره في الكلاسيكو على ريال مدريد بالجولة الماضية.

ويأتي إسبانيول في المركز السادس عشر بترتيب الدوري الإسباني، ويملك في رصيده 39 نقطة.

وأجّل ريال مدريد تتويج برشلونة باللقب، حيث تغلب على ريال مايوركا بهدفين لهدف، في الدقائق الأخيرة للقاء، وكان بإمكان البارسا حسم اللقب حال تعثر النادي الملكي في مباراته، مساء أمس الأربعاء.

وأكد نادي إسبانيول، في بيان أصدره أنه لن يُسمح بإدخال أي رموز خاصة بنادي برشلونة خلال مباراة الديربي، اليوم الخميس، وذلك بعد أن صنّفت لجنة مكافحة العنف المباراة على أنها "عالية الخطورة".

وقال النادي الكتالوني في بيان ضمن توصياته قبل اللقاء: "لن يُسمح بدخول الملعب بقُمصان أو أوشحة أو أي رموز تعريفية بنادي برشلونة"، كما أوصى جماهيره بالحضور المبكر "لتسهيل عمليات التفتيش والدخول إلى الملعب".

وأوضحت صحيفة "آس" أن هذا المشهد تكرر خلال الموسم الحالي عندما حل إسبانيول ضيفا على جيرونا في ملعب "مونتيليفي"، حيث مُنع أي شخص يرتدي رموزا بالأبيض والأزرق من دخول المناطق خارج المدرجات المخصصة للجماهير الزائرة، بما في ذلك الأطفال.