إسبانيا يقصي المغرب ويتأهل للمباراة النهائية لفعالية كرة القدم بأولمبياد باريس

شفق نيوز/ خسر منتخب المغرب الأولمبي أمام منتخب إسبانيا 2-1 في مباراة نصف نهائي أولمبياد باريس.

وجرت المباراة فى السابعة مساء اليوم الإثنين، على ملعب أولمبيك مارسيليا "فيلودروم"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من أولمبياد باريس 2024.

انتهى الشوط الأول بتقدم المغرب 1-0، جاء الهدف في الدقيقة 37 عن طريق سفيان رحيمي يسجل هدف التقدم من ركلة جزاء احتسبها الحكم للمغرب بعد مراجعة تقنية الفار، وفي الدقيقة 66 من الشوط الثاني سجل منتخب اسبانيا هدف التعديل عن طريق فيرمين لوبيز بعد أن استغل خطأ دفاعيا من لاعبي المغرب.

وفي الدقيقة 85 خوانلو سانشيز يسجل هدف التقدم 2-1 لإسبانيا لينتهي اللقاء بفوز اسبانيا ويتأهل الى المباراة النهائية أمام الفائز من مصر وفرنسا اليوم.