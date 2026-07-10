إسبانيا وبلجيكا في قمة أوروبية لحسم بطاقة نصف نهائي المونديال

شفق نيوز- متابعة

يحتضن ملعب لوس أنجلوس، عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، مواجهة مرتقبة تجمع منتخبي إسبانيا وبلجيكا، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، التي تُقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ويدخل المنتخبان اللقاء بطموح كبير لانتزاع بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، في واحدة من أبرز مواجهات البطولة وأكثرها ترقباً، إذ يسعى كل طرف إلى مواصلة مشواره نحو المنافسة على اللقب العالمي.

وسيلتقي الفائز من مواجهة إسبانيا وبلجيكا مع المتأهل من المباراة الأخرى في الدور نصف النهائي، في خطوة جديدة نحو بلوغ المباراة النهائية.

ويخوض المنتخب الإسباني المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما قدم أداءً مميزاً في الدور السابق، ونجح في إقصاء البرتغال بهدف دون رد، ليؤكد جاهزيته وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب.

في المقابل، بلغ المنتخب البلجيكي الدور ربع النهائي بعد فوز لافت على منتخب الولايات المتحدة، صاحب الأرض، بنتيجة (4-1)، في مباراة عكس خلالها قوته الهجومية وشخصيته أمام أحد أبرز منتخبات البطولة، ليؤكد استعداده لخوض اختبار جديد أمام المنتخب الإسباني.