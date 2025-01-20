إسبانيا.. مباراة كرة قدم تتحول إلى حلبة ملاكمة (فيديو)

شفق نيوز/ اندلعت مشاجرة كبيرة خلال مباراة في دوري الدرجة الإقليمية الممتازة في إسبانيا، أسفرت عن تعرض لاعبين اثنين من فريق "إنتر دي سبتة" للإصابة بجروح وكدمات استدعت نقلهما إلى المستشفى، ما دفع الحكم إلى إنهاء المباراة بسبب الفوضى.

ووقعت الأحداث، يوم السبت الماضي، أثناء مباراة بالجولة السابعة من الدوري الإقليمي الممتاز، التي جمعت بين فريقي "إنتر دي سبتة" و"سبورتينغ دي سبتة"، وكان الأخير متقدماً بهدفين دون رد.

بدأت الأحداث في الدقائق الأخيرة من المباراة، عندما دفع لاعب من فريق إنتر مدافعاً من سبورتينغ، ليرد حارس مرمى الأخير بلكمة أسقطته أرضًا، وفقاً لمقطع فيديو للحادثة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

وعندما تدخل لاعب آخر من إنتر في المشاجرة، تصاعدت الأمور إلى تبادل للضرب واللكمات بين عدة لاعبين؛ ما دفع الحكم إلى إيقاف المباراة.

وقام الحكم بطرد لاعب من فريق إنتر ببطاقة حمراء مباشرة، بالإضافة إلى طرد اثنين من فريق سبورتينغ، أحدهما الحارس الذي تسبب ابتداءً بالحادثة.

وتدخل أعضاء الفريقين لفض الشجار وتهدئة الأوضاع، بينما تلقى اللاعبون المعتدى عليهم الإسعافات الأولية، إلا أن اثنين منهم احتاجا إلى رعاية طبية في مستشفى جامعة سبتة.

وعبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، أعرب نادي "إنتر دي سبتة" عن دعمه للاعبيه وطالب بفرض عقوبات صارمة على المعتدين.

وقال النادي: "باعتبارنا ناديًا متواضعًا، ونظرًا لأن قيمنا هي الروح الرياضية والزمالة، نرغب في تقديم الدعم للاعِبَينا ميغيل سيرفانتيس ودانييل سيرفانتيس، بعد الحادثة التي وقعت خلال مباراة فريقنا في الدوري الإقليمي، نحن نرفض العنف بكل أشكاله في عالم كرة القدم وسنتخذ التدابير اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث".

وأضاف النادي: "نتمنى الحصول على دعم الاتحاد الملكي لكرة القدم في سبتة لوضع تدابير وفرض عقوبات صارمة ضد هذه الأحداث التي لا مكان لها في هذه الرياضة".

يُذكر أن الدوري الإقليمي الممتاز في سبتة يضم 9 أندية، ويحتل "سبورتينغ دي سبتة" المركز الثاني برصيد 16 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر "سيوداد دي سبتة 6 دي خونيو"، بينما يحتل "إنتر دي سبتة" المركز الرابع برصيد 11 نقطة.