إسبانيا تُطيح بفرنسا وتتأهل لنهائي كأس العالم

شفق نيوز- متابعة

بلغ المنتخب الإسباني المباراة النهائية بعد تحقيقه فوزاً مستحقاً على نظيره الفرنسي بنتيجة 2-0، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور نصف النهائي من بطولة كاس العالم 2026 لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأميركية، عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب الإسباني بهدف دون رد، سجله ميكيل أويارزابال في الدقيقة 22 من ركلة جزاء نفذها بنجاح، وجاءت الركلة بعد احتساب حكم المباراة مخالفة داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20 إثر تدخل من لوكاس ديني على لامين جمال ليترجمها أويارزابال الى هدف منح إسبانيا الأفضلية مع نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الإسباني فرض سيطرته وممارسة الضغط على الدفاع الفرنسي حتى نجح في تعزيز تقدمه عند الدقيقة 58 بعد أن أظهر داني أولمو رؤية مميزة بتمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وصلت إلى بيدرو بورو الذي سدد الكرة بقوة لتستقر في الشباك الفرنسية معلناً الهدف الثاني لإسبانيا.

وسيواجه المنتخب الإسباني في المباراة النهائية الفائز من مواجهة الأرجنتين وإنكلترا المقررة يوم غدٍ الأربعاء، فيما يلتقي المنتخب الفرنسي مع الخاسر من المواجهة ذاتها لتحديد المركز الثالث.

ووصل المنتخب الفرنسي إلى نصف النهائي بعد مشوار مميز، إذ تصدر مجموعته محققاً ثلاثة انتصارات متتالية على السنغال (3-1)، والعراق (3-0)، والنرويج (4-1).

وفي الأدوار الإقصائية تغلب على السويد (3-0) في دور الـ32، ثم تجاوز باراغواي بهدف دون رد في دور الـ16، قبل أن يحسم مواجهة ربع النهائي أمام المغرب بنتيجة (2-0).

في المقابل، استهل المنتخب الإسباني مشواره في البطولة بتعادل سلبي أمام الرأس الأخضر، قبل أن يستعيد توازنه بفوز كبير على السعودية (4-0)، ثم تغلب على أوروغواي (1-0) ليتصدر مجموعته.

وفي الأدوار الإقصائية فاز على النمسا (3-0) في دور الـ32، ثم أقصى البرتغال بهدف دون مقابل في دور الـ16، قبل أن يتغلب على بلجيكا (2-1) في ربع النهائي.