إسبانيا تُسقط أرجنتين ميسي وتعتلي عرش الكرة العالمية

شفق نيوز- نيوجيرسي

تُوّج المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد، فجر الاثنين، في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، ليحرز اللقب العالمي الثاني في تاريخه بعد مونديال 2010.

وأُقيمت المباراة على ملعب نيويورك نيوجيرسي في الولايات المتحدة الأميركية، وانطلقت عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت العاصمة بغداد، وسط مواجهة جمعت بطلي كأس أوروبا وكوبا أميركا وحامل لقب النسخة الماضية.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، رغم الأفضلية الواضحة للمنتخب الإسباني الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، في مقابل تراجع أرجنتيني وغياب الفاعلية الهجومية عن ميسي ورفاقه.

وواصل الإسبان استحواذهم وضغطهم الهجومي خلال الشوط الثاني، لكن الحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز تألق في التصدي لعدد من الفرص الخطرة، محافظاً على نظافة شباكه أمام الهجمات المتواصلة.

وتلقى المنتخب الأرجنتيني ضربة قوية في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع، بعدما أشهر الحكم البطاقة الصفراء الثانية ثم الحمراء في وجه لاعب الوسط إنزو فرنانديز، إثر تدخله على المدافع الإسباني باو كوبارسي، ليكمل حامل اللقب المباراة بعشرة لاعبين.

ومع استمرار التعادل السلبي حتى نهاية الوقت الأصلي، لجأ المنتخبان إلى شوطين إضافيين، نجح خلالهما فيران توريس في تسجيل هدف التتويج عند الدقيقة 106، بعدما أطلق تسديدة قوية عجز مارتينيز عن إبعادها، ليمنح إسبانيا أغلى ألقاب كرة القدم العالمية.

وبهذا الانتصار، أوقفت إسبانيا رحلة الأرجنتين في الدفاع عن لقبها الذي أحرزته في مونديال قطر 2022، وأضافت النجمة الثانية إلى سجلها، بعد 16 عاماً من تتويجها الأول في جنوب أفريقيا.

وكان المنتخب الإسباني قد استهل مشواره بتعادل مفاجئ أمام الرأس الأخضر، قبل أن يحقق انتصارين متتاليين على السعودية والأوروغواي، ويتصدر مجموعته برصيد سبع نقاط، ثم تجاوز النمسا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا في الأدوار الإقصائية، ليبلغ المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه.

في المقابل، بدأ المنتخب الأرجنتيني مشواره بثلاثة انتصارات على الجزائر والنمسا والأردن، متصدراً مجموعته بالعلامة الكاملة، قبل أن يتخطى الرأس الأخضر ومصر وسويسرا وإنكلترا، ويبلغ النهائي في رحلة الدفاع عن عرشه المونديالي.

وعلى صعيد الجوائز الفردية، تُوّج الفرنسي كيليان مبابي بلقب هداف البطولة بعدما سجل عشرة أهداف، متقدماً بفارق هدفين على قائد الأرجنتين ليونيل ميسي الذي أنهى البطولة برصيد ثمانية أهداف.