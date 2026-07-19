إسبانيا تهيمن على جوائز مونديال 2026 بعد تتويجها باللقب العالمي

شفق نيوز- نيوجيرسي

فرض المنتخب الإسباني هيمنته على المشهد الختامي لكأس العالم 2026، بعدما جمع بين التتويج باللقب العالمي وحصد أبرز الجوائز الفردية في البطولة، إثر فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية.

ونجح منتخب "لاروخا" في إضافة النجمة الثانية إلى قميصه، بعد لقبه الأول الذي أحرزه عام 2010، مؤكداً عودته إلى قمة كرة القدم العالمية عقب مسيرة قوية أنهاها بحسم النهائي أمام حامل اللقب الأرجنتيني.

وعقب إسدال الستار على البطولة، ذهبت ثلاث من أبرز الجوائز الفردية إلى نجوم المنتخب الإسباني، في انعكاس واضح للتفوق الذي أظهره الفريق طوال منافسات المونديال.

وتوج قائد المنتخب الإسباني رودري بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في كأس العالم 2026، بعدما أدى دوراً محورياً في قيادة خط الوسط وصناعة تفوق بلاده خلال الأدوار المختلفة من البطولة.

كما نال المدافع الإسباني باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب، تقديراً للمستويات اللافتة التي قدمها ومساهمته في الصلابة الدفاعية للمنتخب المتوج.

وحصل الحارس أوناي سيمون على جائزة القفاز الذهبي لأفضل حارس مرمى، بعد سلسلة من العروض المميزة التي أسهمت في حماية مرمى إسبانيا وعبورها إلى منصة التتويج.

وكان الاستثناء الوحيد من الهيمنة الإسبانية النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي حصد جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة، بعدما أنهى مشاركته في المونديال برصيد عشرة أهداف.

وبهذا الإنجاز، خرجت إسبانيا من مونديال 2026 باللقب العالمي وثلاث جوائز فردية رئيسية، لتؤكد تفوقها الجماعي والفردي في نسخة شهدت عودتها إلى منصات التتويج الكبرى.