إسبانيا تكتسح النمسا بثلاثية وتعبر إلى دور الـ16

شفق نيوز ـ لوس أنجلوس

بلغ المنتخب الإسباني، مساء الخميس، دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026، بعد فوزه على نظيره النمساوي بثلاثة أهداف دون رد، في مواجهة دور الـ32 التي أقيمت على ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة.

ودخل المنتخب الإسباني المباراة بتركيز واضح ورغبة في حسم المواجهة من دون الدخول في حسابات معقدة، فارضاً أفضليته على وسط الملعب عبر الاستحواذ والضغط المتواصل، في مقابل محاولات نمساوية اعتمدت على إغلاق المساحات والبحث عن التحول السريع.

وافتتح ميكل أويارزابال التسجيل لإسبانيا في الدقيقة 36، بعد تمريرة عرضية متقنة من مارك كوكوريّا داخل منطقة الجزاء، حولها مهاجم ريال سوسيداد إلى الشباك، ليمنح "لاروخا" أفضلية مستحقة قبل نهاية الشوط الأول.

وكان المنتخب الإسباني قريباً من تعزيز تقدمه قبل الاستراحة، بعدما ارتطمت كرة أليكس باينا بالعارضة من ركلة حرة، كما ألغى الحكم هدفاً لمارك كوكوريّا بعد مخالفة داخل منطقة الجزاء، فيما اكتفى المنتخب النمساوي بمحاولات محدودة لم تهدد مرمى الحارس أوناي سيمون بجدية.

وفي الشوط الثاني، واصل الإسبان سيطرتهم على إيقاع المباراة، قبل أن ينجح بيدرو بورو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66، برأسية قوية إثر كرة عرضية من أليكس باينا، ليضع منتخب بلاده على أعتاب التأهل.

وفي الوقت بدل الضائع، عاد أويارزابال ليضيف الهدف الثالث لإسبانيا، مستفيداً من تمريرة أخرى لكوكوريّا، ليحسم "لاروخا" المواجهة بثلاثية نظيفة ويؤكد تفوقه الكامل على المنتخب النمساوي.

وحاول مدرب النمسا رالف رانغنيك تنشيط هجومه بإشراك ماركو أرناوتوفيتش وساشا كالايدزيتش، غير أن الدفاع الإسباني حافظ على تماسكه، ليخرج المنتخب الأوروبي بشباك نظيفة ويؤكد حضوره كأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب.

وبهذا الفوز، أنهى المنتخب الإسباني عقدة طويلة في الأدوار الإقصائية للمونديال، إذ لم يحقق أي انتصار في مباراة خروج مغلوب بكأس العالم منذ تتويجه بلقب نسخة 2010، عندما فاز على هولندا في النهائي بهدف أندريس إنييستا.

وسيواجه المنتخب الإسباني في دور الـ16 الفائز من مواجهة البرتغال وكرواتيا، في اختبار أوروبي ثقيل قد يحدد مبكراً ملامح أحد أطراف الطريق نحو الأدوار المتقدمة.