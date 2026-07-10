إسبانيا تقصي بلجيكا وتضرب موعداً مع فرنسا بنصف نهائي المونديال

شفق نيوز- واشنطن

خطفت اسبانيا بطاقة التأهل الى دور نصف نهائي كأس العالم، بعد فوزها على بلجيكا 2-1، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026، التي تقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

واحتضن ملعب لوس أنجلوس في الولايات المتحدة الامريكية، مباراة اليوم الجمعة، عند الساعة العاشرة مساءً.

وانتهى الشوط الاول بالتعادل الايجابي (1-1) بين المنتخبين، بعدما افتتح منتخب اسبانيا التسجيل في الدقيقة 30 عبر فابيان رويز، مستفيداً من متابعة لكرة تصدى لها تيبو كورتوا، ورغم السيطرة الاسبانية واهدار عدة فرص بسبب تألق كورتوا، نجح منتخب بلجيكا من اقتناص فرصة ليدرك التعادل بالدقيقة 40 من راسية رائعة عن طريق شارل دي كيتيلير، لينتهي الشوط الأول بهدف لكل منتخب.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب الاسباني فرض سيطرته والضغط المكثف على مرمى بلجيكا، في ظل دفاع بلجيكي صلب نجح في التصدي لمعظم المحاولات، ومع اقتراب المباراة من نهايتها نجح "الماتادور" في فك الشيفرة الدفاعية، بعدما سجل البديل ميكل ميرينو هدف الفوز في الدقيقة (87) مستغلًا كرة ارتدت من يد الحارس البلجيكي اثر تسديدة قوية، ليمنح اسبانيا بطاقة العبور الى المربع الذهبي.

وستلاقي اسبانيا المنتخب الفرنسي الذي تاهل من الدور نصف النهائي، في خطوة جديدة نحو بلوغ المباراة النهائية.