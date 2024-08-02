إسبانيا تقصي اليابان وتضرب موعدًا مع المغرب بنصف نهائي الأولمبياد

شفق نيوز/ فاز منتخب إسبانيا الأولمبي على نظيره منتخب اليابان بنتيجة 3-0، يوم الجمعة، ضمن منافسات دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية لفعالية كرة القدم .

وتقدم منتخب اسبانيا بهدف نظيف، مع نهاية الشوط الأول من المباراة حيث افتتح فيرمين لوبيز، أهداف منتخب إسبانيا في شباك اليابان بهدف أول في الدقيقة 11.

وفي الشوط الثاني، حاول منتخب اليابان تعديل النتيجة، لكن من تسديدة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء بوجه القدم، عاد فيرمين لوبيز وسجل هدف إسبانيا الثاني في الدقيقة 73 من عُمر المباراة، قبل أن يختتم آبيل رويز الثلاثية بتسديدة من داخل الـ 6 ياردات بعد ركلة ركنية؛ لينتهي اللقاء بتأهل الماتادور إلى نصف النهائي بتفوقهم على الساموراي بثلاثية بيضاء.

وجرت المباراة، مساء اليوم الجمعة على ملعب "جروباما"، ضمن منافسات دور ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة حاليًا في العاصمة الفرنسية باريس 2024.