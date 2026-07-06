إسبانيا تعبر البرتغال بشق الأنفس وتتأهل إلى ربع نهائي المونديال

شفق نيوز- متابعة

تأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي بعد تغلبه على البرتغال بوقت قاتل بهدف دون رد، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانطلقت المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت بغداد، على ملعب دالاس في الولايات المتحدة الأميركية، الذي احتضن القمة الأوروبية التي جمعت المنتخبين.

في مواجهة وصفت بـ"النهائي المبكر"، نظراً لما يمتلكه المنتخبان من نجوم بارزين وتقارب كبير في المستوى الفني.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف، بعدما فرض المنتخب الإسباني أفضليته واستحوذ على مجريات اللعب، مواصلاً الضغط على الدفاع البرتغالي، إلا أن لاعبيه افتقدوا للدقة والفاعلية أمام المرمى، ما أدى الى اهدار جميع الفرص التي سنحت لهم.

في المقابل، اعتمد المنتخب البرتغالي على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح في تهديد المرمى الإسباني عبر عدة محاولات وتسديدات شكلت خطورة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

وفي الشوط الثاني، استمرت المباراة على النهج ذاته، إذ فرض المنتخب الإسباني سيطرته على مجريات اللعب واستحوذ على أغلب فترات الشوط، ورغم ذلك، تألق الحارس البرتغالي بشكل لافت بعدما تصدى ببسالة لعدة فرص إسبانية خطيرة محافظاً على بقاء فريقه في أجواء اللقاء حتى الدقيقة 90+1 حيث سجلت إسبانيا هدفاً قاتلاً في مرمى البرتغال من تسديدة للاعب ميكيل مورينو.