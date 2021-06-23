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إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتعبر ثانياً لثمن نهائي اليورو

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-23T18:07:47+0000
إسبانيا تسحق سلوفاكيا وتعبر ثانياً لثمن نهائي اليورو

حقق المنتخب الإسباني، انتصارًا عريضًا بنتيجة (5-0) خلال مواجهة سلوفاكيا، مساء اليوم الأربعاء، بالجولة الختامية لدور المجموعات، لكأس الأمم الأوروبية.

وسجل الأهداف لإسبانيا مارتين دوبرافكا حارس سلوفاكيا بالخطأ في الدقيقة 30، وإيمريك لابورت في الدقيقة (45+3)، وبابلو سارابيا في الدقيقة 56، وفيران توريس في الدقيقة 67، وكوكا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 71.

وبهذا الانتصار، يتأهل لاروخا لثمن النهائي، بعدما رفع رصيده إلى 5 نقاط في وصافة المجموعة الخامسة، بينما تجمد رصيد سلوفاكيا عند 3 نقاط في المركز الثالث، في حين حسم السويد صدارة المجموعة بعد فوزه على بولندا بثلاثة اهداف لهدفين.

 

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