سباق صيفي ساخن في سوق الانتقالات العراقية

شفق نيوز- بغداد

اجرى نادي الكهرباء، عدداً كبيراً من التعاقدات، إذ أبرم عقوداً مع لاعبين جدد لضمهم لفريقه الكروي للموسم المقبل، فيما جدد لاخرين لموسم اخر.

وتعاقدت ادارة الكهرباء مع لاعب الوسط الايفواري (إسماعيل اكواكوا) ليكون لاعبا في صفوف الكهرباء، قادماً من فريق الكاظمية، ومع اللاعب حسين نعيم قادما من نادي البحري ومع رسول احمد قادماً من الناصرية، بينما جددت عقدها مع اللاعبين علي رحيم وحسين جاسم ومنتظر رحيم وخضر علي وعلي خالد لموسم اخر.

هذا وأبرمت إدارة النجف عقداً رسمياً مع المدرب المصري محمد عبد العظيم " عظيمة " وجرى توقيعه في نادي النجف ليحل المصري عظيمة، بدلا من المدرب المستقيل العراقي ولي كريم.

وكان كريم، قد نفى لوكالة شفق نيوز، تعاقده مع الميناء كما أثير في مواقع التواصل، مؤكدا أن أي شخص من السفانة لم يفاتحه لقيادة الفريق البصري.

إلى ذلك، جدد نادي الزوراء، عقد لاعب خط الدفاع ميثم جبار، فيما جدد حسن عبد الكريم الولاء للزوراء لموسم آخر، بعد أن كاد يخطفه نادي الشرطة، في حين انضم رسمياً هداف نادي القاسم سيف رشيد إلى النوارس ليكون احد ركائز الفريق.