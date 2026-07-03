سباق التعاقدات والتجديد يتصاعد في دوري نجوم العراق

شفق نيوز- بغداد

مع اقتراب انطلاق منافسات الموسم الكروي 2026-2027، تواصل أندية دوري نجوم العراق سباقها المحموم في سوق الانتقالات، عبر إبرام الصفقات وتجديد عقود أبرز نجومها المحليين والمحترفين، في إطار سعيها لتعزيز صفوفها والمنافسة بقوة على اللقب، وسط نشاط ملحوظ تشهده فترة الانتقالات الصيفية في الكرة العراقية.

وأعلن نادي نوروز تجديد عقد نجمه البرازيلي كلاوديو مارادونا لموسم جديد، بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الفريق، كما جدد اللاعب علي حسين عنبر عقده مع نوروز ليستمر ضمن صفوف النادي في الموسم المقبل، فيما تعاقد النادي مع اللاعب أيمن أرزيج قادماً من أمانة بغداد، لتمثيل الفريق خلال منافسات الموسم الجديد.

وفي المقابل، عزز نادي القوة الجوية خطه الدفاعي بالتعاقد مع المدافع الجزائري أشرف بو درامة، ليكون أحد عناصر "الصقور" في الموسم المقبل.

من جانبه، أعلن نادي الميناء تعاقده مع اللاعب الفرنسي جابريل ميمان، قادماً من نادي نيبور شلوي التنزاني، في خطوة تهدف إلى تدعيم صفوف الفريق بعناصر محترفة.

أما نادي الكهرباء، فقد حافظ على استقرار تشكيلته بإعلانه تجديد عقود لاعبيه مصطفى صلاح وعباس عدنان وحسين نعيم وأمير إياد وأدهم قيس، ليستمروا في الدفاع عن ألوان الفريق خلال الموسم المقبل.

بدوره، جدد المحترف النيجيري سامسون غباديبو عقده مع نادي النفط، ليستمر ضمن صفوف الفريق في الموسم الكروي الجديد.

وشهد نادي الغراف نشاطاً ملحوظاً في سوق الانتقالات، بعدما جدد قائد الفريق حسن داخل، عقده لموسم آخر عقب ظهوره المميز في الموسم الماضي، كما تعاقد مع المدافع محمد صادق قادماً من القوة الجوية، ووقع الظهير الشاب مقتدى حيدر على كشوفات النادي قادماً من الميناء، بعد تألقه مع فرق الفئات العمرية.

وفي إطار تدعيم صفوفه، أعلن نادي دهوك تعاقده مع اللاعب الإيراني سينا أسد بيكي، قادماً من نادي فولاذ خوزستان الإيراني، بعقد يمتد لموسم واحد، ليكون أحد أبرز صفقات الفريق استعداداً للموسم المقبل.