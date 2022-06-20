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سباعية نظيفة .. مهرجان أهداف لنساء العراق بكرة الصالات في مرمى فلسطين

Category: ريـاضة

Date: 2022-06-20T17:13:06+0000
سباعية نظيفة .. مهرجان أهداف لنساء العراق بكرة الصالات في مرمى فلسطين

تمكن منتخبنا الوطني لكرة الصالات، اليوم الاثنين، من تحقيق الفوز على نظيره الفلسطيني بسبعة أهداف مقابل لا شيء، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس غرب اسيا الجارية في مدينة جدة السعودية.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المنتخب العراقي النسوي بهدفين للاشيء لمنتخب فلسطين بهدفي تبارك مؤيد وشوخان نور الدين.

وفي الشوط الثاني سجلت لاعبة منتخبنا درين محمود الهدفين الثالث والرابع، فيما عادت تبارك مؤيد لتسجل الهدف الخامس، ولينا صديق الهدف السادس، لتعود تبارك وتختتم مهرجان الأهداف بتسجيلها الهدف السابع في المباراة التي جرت في قاعة الجوهرة.

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