سباعية الشرطة تدفع عضو بإدارة القاسم للاستقالة

شفق نيوز- بغداد

أعلن عضو الهيئة الإدارية لنادي القاسم الرياضي، نعيم رحيم، يوم الخميس، استقالته من منصبه عقب الخسارة القاسية أمام نادي الشرطة بنتيجة 7–1 ضمن منافسات دوري نجوم العراق.

وتأتي هذه الاستقالة في ظل أزمة إدارية خانقة، يمر بها النادي منذ أشهر حيث تشير المعطيات إلى أن استقالة عضو إداري آخر ستؤدي إلى حلّ الهيئة الإدارية للنادي.

وكان فريق الشرطة، قد حقق مساء الخميس، فوزا كبيرا على مضيفه فريق القاسم بنتيجة 7-1 ضمن منافسات الجولة 11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة على ملعب النجف الدولي وهو الملعب الافتراضي لنادي القاسم عند الساعة الثالثة عصراً.

وبهذه النتيجة رفع فريق الشرطة رصيده للنقطة 21 بالمركز الثاني مؤقتاً، وبقى فريق القاسم يعاني بالمركز الأخير بنقطة واحدة.