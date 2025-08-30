سباح عراقي يحصد فضية ثانية في بطولة العرب المقامة بالمغرب

شفق نيوز - بغداد

أحرز السباح العراقي محمد صادق قاسم الوسام الفضي في البطولة العربية الرابعة الجارية في الدار البيضاء بالمغرب للفئات العمرية.

‏وقال هاشم الخزرجي نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن السباح العراقي محمد صادق جاء بالمركز الثاني في سباحة الصدر لمسافة 100 متر وقطع المسافة بزمن قدره دقيقة وسبع ثوانٍ.

‏وبين انه هذا الإنجاز يعد الثاني من نوعه للسباح محمد صادق في البطولة الحالية بعد أن حصل على الوسام الفضي أيضا في سباحة الصدر لمسافة 50 متراً.

‏وأشار الخزرجي إلى أن ثلاثة سباحين عراقيين آخرين يشاركون حاليا في البطولة، وهم كل من: سهيل عماد، ويوسف أحمد، وعبدالله محمد، معربا عن أمله بأن يحصل السباحون الثلاثة على نتائج جيدة في البطولة .