سباح عراقي يحصد فضية ثانية في بطولة العرب المقامة بالمغرب
شفق نيوز - بغداد
أحرز السباح العراقي محمد صادق قاسم الوسام الفضي في البطولة العربية الرابعة الجارية في الدار البيضاء بالمغرب للفئات العمرية.
وقال هاشم الخزرجي نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن السباح العراقي محمد صادق جاء بالمركز الثاني في سباحة الصدر لمسافة 100 متر وقطع المسافة بزمن قدره دقيقة وسبع ثوانٍ.
وبين انه هذا الإنجاز يعد الثاني من نوعه للسباح محمد صادق في البطولة الحالية بعد أن حصل على الوسام الفضي أيضا في سباحة الصدر لمسافة 50 متراً.
وأشار الخزرجي إلى أن ثلاثة سباحين عراقيين آخرين يشاركون حاليا في البطولة، وهم كل من: سهيل عماد، ويوسف أحمد، وعبدالله محمد، معربا عن أمله بأن يحصل السباحون الثلاثة على نتائج جيدة في البطولة .