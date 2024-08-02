سباح العراق يودع أولمبياد باريس واتحاد اللعبة يعلق: نحتاج دعم حكومي ضخم

شفق نيوز/ ودّع السباح العراقي حسن علي أولمبياد باريس، يوم الجمعة، بعد أن حلّ بالمركز السابع من بين ثمانية سباحين مشاركين ليغادر منافسات السباحة 100 متر فراشة.

وقال نائب رئيس اتحاد السباحة العراقي هاشم الخزرجي، لوكالة شفق نيوز "النتيجة التي خرج بها السباح حسن علي كانت متوقعة، لاسيما أن السباح العراقي شارك بالبطاقة المجانية ولم يتأهل بوصوله للرقم التأهيلي الأولمبي".

‏وأضاف "العراق وأغلب البلدان العربية متأخرة كثيراً عن المستوى العالمي وخير دليل على ذلك أن السباح الأردني محمد البدور ‏الذي حصل على ذهبية الدورة العربية للسباحة جاء بالتصنيف 66 عالمياً"، مبيناً أن "هذا هو واقع حال السباحة في المنطقة قياساً إلى مستويات الدول المتطورة".

‏وأشار إلى أنه "من غير المعقول أن يحقق العراق وساماً في ظل دعم محدود وعدم امتلاكنا لبنى تحتية في العراق"، موضحاً أن "العراق يمتلك مسبحاً أولمبياً واحداً وهو مسبح الشعب المغلق وهو قديم قياساً إلى المسابح العالمية ويبلغ عمره 44 عاماً".

واستدرك الخزرجي "الوسام الأولمبي لن يأتي بسهولة أبداً بل أنه يحتاج إلى دعم حكومي ضخم وتخطيط لمدى واسع ووقت يمتد لسنوات طويلة ليتم من خلال ذلك بناء البطل الأولمبي".