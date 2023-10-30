سباحو العراق يواجهون منافسة شديدة في البطولة العربية السادسة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والألعاب المائية، يوم الاثنين، أن البطولة العربية السادسة المقامة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، تشهد منافسة شديدة بين المتسابقين، مؤكداً أن السباحين العراقيين استطاعوا إثبات حضورهم فيها.

وقال رئيس الاتحاد خالد كبيان، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد السباحين المشاركين في البطولة بلغ 140 سباحاً يمثلون 16 دولة عربية"، مشيراً إلى أن "سباح المنتخب العراقي محمد علي جعفر فاز بالمركز الرابع في سباق 1500 متر سباحة حرة وقطع المسافة بزمن قدره 17.06.25 دقيقة".

وتابع "أما السباح العراقي عمار صاحب، فقد تمكن من الحصول على المركز السادس في سباق 200 متر قاطعاً المسافة بزمن قدره 2.17.10 دقيقة وهو رقم عراقي جديد".

وأشار كبيان إلى أن "النتائج التي حققها سباحونا لم تأت من فراغ أنما جاءت بعد جهد وإعداد لسباحينا الذين ظهروا بمستوى جيد في البطولة العربية".