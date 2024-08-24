سباحو العراق يغادرون إلى مصر للمشاركة في البطولة العربية الثالثة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية، يوم السبت، عن مشاركته في البطولة العربية الثالثة للرياضات المائية التي ستقام في جمهورية مصر العربية.

وقال هاشم الخزرجي، نائب رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد العراقي غادر اليوم السبت للمشاركة في البطولة التي ستنطلق يوم غد الأحد في العاصمة المصرية القاهرة"، مبيناً أنها "مخصصة للفئات العمرية وتستمر لغاية 29 من الشهر الحالي".

واضاف ان "الوفد العراقي وصل صباح اليوم برئاسة المتحدث هاشم محمد كاظم ومحمد الزواوي مشرفا للمنتخب وأحمد فؤاد، وأحمد اجود مدربان للمنتخب".

واوضح ان "توجه الاتحاد ينصب لتطوير لاعبي الفئات العمرية ومشاركاتهم في بطولات قوية لبناء جيل قادر على تمثيل المنتخبات الوطنية مستقبلا في البطولات الدولية".

وكان الاتحاد العربي، قد أسند البطولة لجمهورية مصر، بعد أن اعتذرت المغرب عن استضافتها لعدم جاهزية المسابح الجديدة.