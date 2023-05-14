سباحو العراق يعسكرون في ايران استعدادا للدورة العربية في الجزائر

شفق نيوز/ قرر الاتحاد العراقي للسباحة والرياضات المائية اقامة معسكر تدريبي خارجي للمنتخب العراقي للرجال مطلع الشهر المقبل.

وقال نائب رئيس الاتحاد هاشم الخزرجي لوكالة شفق نيوز؛ ان "الاتحاد بالتنسيق مع الكادر التدريبي للمنتخب اقامة معسكر تدريبي للمنتخب الوطني في ايران استعدادا للدورة العربية في الجزائر".

واضاف الخزرجي؛ ان "المعسكر التدريبي يستمر مدة مناسبة لاعداد سباحينا بشكل جيد"، موضحاً أن "المعسكر سيقام للفريق للمدة من 5 الى 30 من الشهر الحالي بغية إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل دخول منافسات الدورة العربية في الجزائر للمدة من 5 الى 15 من شهر تموز المقبل".

يذكر أن الدورة العربية الـ15 ستقام في 7 مدن جزائرية، هي الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة وعنابة وتيبازة والبليدة وتيزي وزو، على أن يشارك في الفعاليات أكثر من 3500 رياضي من 22 دولة يتنافسون في 21 تخصصًا.