سباحو الشرطة يتألقون في دجلة ويحرزون المركز الأول لفئة الشباب

شفق نيوز/ حقق نادي الشرطة، يوم الجمعة، إنجازاً مميزاً في بطولةِ المياه المفتوحة التي انطلقت في نهر دجلة، بمشاركة 20 نادياً، حيث تمكن من إحراز المركز الأول في فئةِ الشباب.

وتألق السباح عبدالله محمد علي من نادي الشرطة وحصد المركزَ الأول، فيما جاء عبدالله جعفر من نادي الحشد في المركز الثاني، وسهيل عماد من نادي الشرطة في المركز الثالث.

وفي النتائج الفرقية لفئة الشباب، جاء نادي الشرطة في المركزِ الأول، يليه نادي الحشد في المركز الثاني، ونادي الجيش في المركز الثالث.

أما في فئةِ الناشئين، فقد أحرز نادي الشرطة المركزَ الثاني بعد منافسةٍ قويةٍ، حيث جاءت النتائجُ الفرقية كالتالي: نادي الحشد في المركز الأول، ونادي الشرطة في المركز الثاني، ونادي الجيش في المركز الثالث.