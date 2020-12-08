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"إساءة عنصرية" توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

Category: ريـاضة

Date: 2020-12-08T21:00:08+0000
"إساءة عنصرية" توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير

شفق نيوز/ أوقفت مباراة باريس سان جيرمان وباشاك شهير التركي بعد 16 دقيقة من انطلاقها، في ظل إصرار الضيوف على الانسحاب من اللقاء، المقام على ملعب حديقة الأمراء في الجولة السادسة لدوري الأبطال.

وذكرت تقارير صحفية فرنسية، أن المباراة توقفت بسبب إساءات عنصرية وجهها الحكم الرابع لمدرب اللياقة البدنية للفريق التركي.

وكانت نتيجة اللقاء عند توقفه تشير إلى التعادل السلبي بين الفريقين، قبل أن يخرج لاعبو الفريقين من الملعب.

وبدأت الأحداث عندما توجه حكم اللقاء لطرد المدرب المساعد للفريق التركي، ثم توقفت المباراة وذهب الفريقان إلى غرف خلع الملابس.

كما نشر النادي التركي لافتة عبر حسابه على تويتر مكتوب عليها "لا للعنصرية".

وحسب صحيفة ليكيب الفرنسية، فإن أمام الفريق التركي حتى الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي لاستئناف المباراة بعد إجراء تبديل بين الحكمين الرابع وحكم الفار.

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