سان جيرمان يقيل توخيل وبوكيتينو البديل

شفق نيوز/ قرر نادي باريس سان جيرمان إقالة مدربه توماس توخيل، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" وشبكة "سكاي" الألمانية.

كما ذكرت تقارير فرنسي، أن النادي الباريسي قريب من إعلان تعيين الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو لقيادة الفريق في المرحلة المقبلة.

وكان توخيل قد تسبب في الكثير من الجدل عقب المباراة حينما اشتكى لـ"سبورت 1" الألمانية حول التوقعات الكثيرة والكبيرة في النادي والبيئة المحيطة، وكانت تقارير في فرنسا قد أوضحت أن تلك التصريحات أغضبت النادي الفرنسي.

توخيل تولى تدريب باريس سان جيرمان في صيف 2018 ويمتد عقده الحالي مع الفريق حتى صيف 2021.

وقاد توخيل سان جيرمان في 127 مباراة بكل المسابقات فاز في 96 وتعادل 11 مرة وخسر 20.

ويحتل سان جيرمان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة بفارق نقطة عن ليون المتصدر.

ويواجه سان جيرمان نظيره برشلونة في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.