سان جيرمان يعاقب ميسي

قررت إدارة باريس سان جيرمان توقيع عقوبة على الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم الفريق الفرنسي.

ووفقا لإذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، قرر باريس سان جيرمان مساء الثلاثاء، إيقاف ليونيل ميسي لمدة أسبوعين بأثر فوري.

وجاء ذلك عقب سفر ليونيل ميسي إلى المملكة العربية السعودية دون الحصول على إذن النادي الفرنسي.

وأضافت الإذاعة أن مسؤولي سان جيرمان اعتبروا أن ما ارتكبه ميسي يعد خطأ فادحا.

وكان ميسي قد سافر بسبب توقيعه عقود العمل كسفير للسياحة في المملكة العربية السعودية.

يشار إلى أن عقد ليونيل ميسي مع باريس سان جيرمان ينتهي في الصيف المقبل، وتزعم العديد من التقارير بأن البرغوث في طريقه للرحيل، بسبب توتر علاقته مع الجمهور، بجانب محاولة برشلونة لإعادته مجددا إلى قلعة كامب نو.