سان جيرمان يتحرك لضم ميسي

تفجرت الأحداث في سوق الانتقالات بشكل مفاجئ، بعد إعلان نادي برشلونة، اليوم الخميس، عدم تجديد التعاقد مع أسطورته الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وبمجرد صدور بيان النادي الكتالوني، بدأت التكهنات تتصاعد حول مستقبل صاحب الـ34 عامًا، والذي بات جاهزًا للتوقيع لأي نادٍ آخر مجانًا.

وبحسب الصحفي الشهير جيانلوكا دي مارزيو، فإن نادي باريس سان جيرمان بدأ بالفعل مفاوضاته مع الهداف التاريخي للبارسا في الساعات الماضية؛ من أجل ضمه في صفقة انتقال حر.

رغم ذلك، أشارت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية إلى صعوبة التعاقد مع البرغوث من الناحية الاقتصادية، نظرًا لحتمية حصول اللاعب على راتب ضخم.

وتأثر سان جيرمان هو الآخر بالأزمة الاقتصادية الراهنة جراء جائحة فيروس كورونا، ما دفعه للبحث عن سُبل لبيع بعض نجومه هذا الصيف.

ومن المتوقع أن يلعب المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا دورًا بارزًا في تسهيل مهمة النادي الباريسي نحو التوقيع مع الدولي الأرجنتيني، الذي يرتبط معه بعلاقة قوية منذ فترة تواجدهما معًا في برشلونة بين عامي 2013 و2017.