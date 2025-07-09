سان جيرمان الى نهائي المونديال برباعية بمرمى الريال

شفق نيوز- واشنطن

سحق باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء الأربعاء، ريال مدريد الإسباني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية المقام في مدينة نيوجيرسي الأمريكية، بنتيجة 4-0.

وحسم باريس اللقاء في أول 24 دقيقة، حيث سجل الإسباني فابيان رويز هدفين، والفرنسي عثمان ديمبيلي هدفا.

وأضاف المهاجم البرتغالي غونشالو راموس الهدف الرابع في الدقيقة 88.

وبهذا الفوز الكبير سيواجه باريس سان جيرمان تشلسي الإنكليزي في المباراة النهائية لمونديال الأندية، والذي سيقام على نفس الملعب، مساء الأحد.