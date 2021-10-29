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سامي بحت يقود سامراء في الدوري الممتاز

Category: ريـاضة

Date: 2021-10-29T08:47:37+0000
سامي بحت يقود سامراء في الدوري الممتاز

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي سامراء، مع المدرب سامي بحت، يوم الجمعة، لقيادة فريقها الكروي، خلفا للمدرب المستقيل أحمد كاظم.

وأعلن بحت، لوكالة شفق نيوز، اتفاقه رسمياً مع إدارة نادي سامراء على بنود العقد، مبيناً أن "الادارة تعاملت معه بمهنية عالية وأبدت استعدادها في تهيئة كل الظروف لإنجاح مهمته مع الفريق".

وأضاف أنه سيباشر بمهمته من عصر هذا اليوم، إذ وصل إلى سامراء لتسلم المهمة والبدء في قيادة الفريق على الفور، مشيراً إلى أنه يطمح أن يقدم شيئا لجمهور سامراء واسعاده من خلال تحقيق النتائج الطيبة لفريقه الكروي.

وأوضح بحت، أن "الفريق يضم عناصر جيدة من اللاعبين ويأمل أن يوفق في قيادتهم خلال الجولات المقبلة من الدوري الممتاز".

ويحتل فريق سامراء بعد الجولة السادسة لدوري الكرة الممتاز المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

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