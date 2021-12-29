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سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق

Category: ريـاضة

Date: 2021-12-29T18:53:45+0000
سامر سعيد مدرباً لسامراء ونيجيري في صفوف الفريق

شفق نيوز / سمت الهيئه الإدارية لنادي سامراء الرياضي، يوم الأربعاء، لاعب المنتخب الوطني السابق، سامر سعيد مجبل، مدرباً جديداً لفريقها الكروي.

وقال رئيس النادي، صدام عزيز، لوكالة شفق نيوز، إن "التسمية جاءت بعد استقالة المدرب أحمد كاظم"، مبيناً أن "الإدارة تعاقدت مع المدرب سامر وهو مدرب شاب".

وأعرب عزيز، عن أمله أن "ينجح سامر سعيد بمهمته الجديدة، لاسيما أنه يحمل فكراً تدريبياً شبابياً جيداً وهناك بارقة أمل بنتائج طيبة معه"، مشيراً إلى أن "النادي وبالاتفاق مع المدرب الجديد، سيعزز الفريق بلاعبين ذوو إمكانية جيدة، لإنقاذ الفريق من تأخره بغية البقاء بالدوري الممتاز".

من جانب آخر، وضمن صفقات نادي سامراء الرياضي، في الانتقالات الشتوية تعاقدت الإدارة مع اللاعب النيجيري إبراهيم أولابي لنهاية الموسم، وتم توقيع العقد رسمياً" .

ويحتل نادي سامراء، المركز الأخير، بعد مرور 15 جولة، وذلك برصيد 4 نقاط .

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